У ПАР пасажир зняв на відео падіння літака з салону

При катастрофі літака 10 липня загинули двоє людей, ще 20 постраждали

Пасажир авіалайнера, що розбився в Південно-Африканській Республіці 10 липня, зняв падіння на відео.

Чоловік сидів в районі лівого крила, коли двигун літака загорівся.

"Стає все гірше і гірше. Все стає дуже погано", - говорить чоловік за кадром.

Ще хтось з пасажирів радить пристебнутися. Незважаючи на удар літака об землю, запис відео продовжився, хоча на деякий час зображення стало чорним.

Нагадаємо, що 10 липня недалеко від міста Преторія в Південно-Африканській Республіці розбився пасажирський літак. У результаті аварії загинули дві людини, 18 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.