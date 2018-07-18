CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПасажир авіалайнера, що розбився в Південно-Африканській Республіці 10 липня, зняв падіння на відео.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ПАР пасажир зняв на відео падіння літака з салону
При катастрофі літака 10 липня загинули двоє людей, ще 20 постраждали
Фото: twitter.com/_ArriveAlive
Чоловік сидів в районі лівого крила, коли двигун літака загорівся.
"Стає все гірше і гірше. Все стає дуже погано", - говорить чоловік за кадром.
Ще хтось з пасажирів радить пристебнутися. Незважаючи на удар літака об землю, запис відео продовжився, хоча на деякий час зображення стало чорним.
Нагадаємо, що 10 липня недалеко від міста Преторія в Південно-Африканській Республіці розбився пасажирський літак. У результаті аварії загинули дві людини, 18 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
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18 07 2018 15:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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