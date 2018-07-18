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У ПАР пасажир зняв на відео падіння літака з салону

При катастрофі літака 10 липня загинули двоє людей, ще 20 постраждали
Пасажир авіалайнера, що розбився в Південно-Африканській Республіці 10 липня, зняв падіння на відео.
У ПАР пасажир зняв на відео падіння літака з салону Фото: twitter.com/_ArriveAlive

Чоловік сидів в районі лівого крила, коли двигун літака загорівся.

"Стає все гірше і гірше. Все стає дуже погано", - говорить чоловік за кадром.

Ще хтось з пасажирів радить пристебнутися. Незважаючи на удар літака об землю, запис відео продовжився, хоча на деякий час зображення стало чорним.

Нагадаємо, що 10 липня недалеко від міста Преторія в Південно-Африканській Республіці розбився пасажирський літак. У результаті аварії загинули дві людини, 18 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

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18 07 2018 15:58
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