У "Парку Київська Русь" можна скупатись на Водохреща та відпочити сім’єю на вихідних

На свято Водохреща, 19 січня, у "Парку Київська Русь" чекають всіх, хто хоче доторкнутися до стародавніх слов'янських традицій святкування.

Доповнить програму традиційний різдвяний вертеп, все ще актуальний до завершення січневого циклу свят.

І найголовніше святкове дійство: хресний хід до місцевого Смарагдового озера і купання у ньому всіх охочих. Традиційний водохресний ритуал буде не просто зануренням у воду, це буде реконструкція Водохресного обряду за всіма правилами, які існували колись у Древній Русі. 19 січня води озера освятить священик. А зігрітися після зимового купання можна буде у корчмі смачним трав'яним чаєм або глінтвейном.

На вихідних, 21 і 22 січня, можна буде здійснити незабутню сімейну подорож у часі в епоху Середньовіччя можна: пройтися засніженими вулицями міста та помилуватися величною архітектурою або навіть проїхатися на коні з Княжої конюшні. Зайти в будинок киянина XII століття, постріляти з лука у тирі, переодягтися в костюм жителя Древнього Києва і повністю відчути єднання з епохою. З 13:30 і до вечора буде проходити театралізовано-пізнавальна програма, під час якої також можна буде насолодитися давньоруською мовою.

Програма, що проходитиме у веселій, інтерактивній і пізнавальній формі, буде цікавою для дітей і дорослих. Для гостей Парку будуть проходити особливі конкурси та флеш-моби, що мають на меті згуртувати родину, а також поглибити знання з історії та культури.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований в с. Копачів Обухівського району. Дістатися можна маршрутними автобусами від ст. м. Видубичі або власним транспортом.

Вартість квитків – 150 грн, пенсіонери – 80 грн, діти шкільного віку – 50 грн, дошкільнята - безкоштовно.

Деталі на сайті: www.parkkyivrus.com.