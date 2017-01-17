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17 01 2017 13:25

У "Парку Київська Русь" можна скупатись на Водохреща та відпочити сім’єю на вихідних

Гостей чекає театралізоване дійство "На Йордані", що оповідає біблійну історію про житіє Іоанна Хрестителя
На свято Водохреща, 19 січня, у "Парку Київська Русь" чекають всіх, хто хоче доторкнутися до стародавніх слов'янських традицій святкування.
У "Парку Київська Русь" можна скупатись на Водохреща та відпочити сім’єю на вихідних
Фото: parkkyivrus.com Зображення 1 / 4 Використовуйте клавіші для перегляду

Доповнить програму традиційний різдвяний вертеп, все ще актуальний до завершення січневого циклу свят.

І найголовніше святкове дійство: хресний хід до місцевого Смарагдового озера і купання у ньому всіх охочих. Традиційний водохресний ритуал буде не просто зануренням у воду, це буде реконструкція Водохресного обряду за всіма правилами, які існували колись у Древній Русі. 19 січня води озера освятить священик. А зігрітися після зимового купання можна буде у корчмі смачним трав'яним чаєм або глінтвейном.

На вихідних, 21 і 22 січня, можна буде здійснити незабутню сімейну подорож у часі в епоху Середньовіччя можна: пройтися засніженими вулицями міста та помилуватися величною архітектурою або навіть проїхатися на коні з Княжої конюшні. Зайти в будинок киянина XII століття, постріляти з лука у тирі, переодягтися в костюм жителя Древнього Києва і повністю відчути єднання з епохою. З 13:30 і до вечора буде проходити театралізовано-пізнавальна програма, під час якої також можна буде насолодитися давньоруською мовою.

Програма, що проходитиме у веселій, інтерактивній і пізнавальній формі, буде цікавою для дітей і дорослих. Для гостей Парку будуть проходити особливі конкурси та флеш-моби, що мають на меті згуртувати родину, а також поглибити знання з історії та культури.

 

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований в с. Копачів Обухівського району. Дістатися можна маршрутними автобусами від ст. м. Видубичі або власним транспортом.

Вартість квитків – 150 грн, пенсіонери – 80 грн, діти шкільного віку – 50 грн, дошкільнята - безкоштовно.

Деталі на сайті: www.parkkyivrus.com.

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