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07 02 2017 13:29

У "Парку Київська Русь" на вихідних відсвяткують День закоханих

Розпочнеться святкуванн з театралізованого дійства на Великому ристалищі
11 та 12 лютого у "Парку Київська Русь" відбудеться цікава програма з нагоди Дня закоханих, з романтичними сюрпризами для пар та цікавими розвагами для тих, хто ще шукає свою половинку.
У "Парку Київська Русь" на вихідних відсвяткують День закоханих
Фото: parkkyivrus.com Зображення 1 / 4 Використовуйте клавіші для перегляду

Тут оживе прекрасна казка про Принца, Принцесу і злого Дракона, який намагається завадити щастю молодої пари. Але закінчиться у казці все традиційно благополучно, а потім розпочнуться веселі гуляння.

Ті гості Парку, які ще не знайшли своє кохання, зможуть дізнатися імена своїх суджених, завдяки давнім ворожінням. Також для них пройдуть спеціальні ігри та обряди, покликані познайомити та зблизити молодих людей. Ну а тих, хто вже зустрів свою долю, чекають романтичні конкурси для двох, щоб іще яскравіше розпалити вогонь почуттів.

Також можна буде влаштувати романтичне катання для двох по Древньому Києву верхи на конях чи в екіпажі. Чи навіть з’ясувати, хто із пари вправніший стрілок з лука у середньовічному тирі.

 

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований в с. Копачів Обухівського району. Дістатися можна маршрутними автобусами від ст. м. Видубичі або власним транспортом.

Вартість квитків – 150 грн, пенсіонери – 80 грн, діти шкільного віку – 50 грн, дошкільнята - безкоштовно.

Деталі на сайті: www.parkkyivrus.com

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