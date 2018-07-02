У "Парку Київська Русь" на вихідних відсвяткують День закоханих

10 та 11 лютого у Древньому Києві у "Парку Київська Русь" відбудеться цікава програма з нагоди Дня закоханих, з романтичними сюрпризами для пар та цікавими розвагами для тих, хто ще шукає свою половинку

Напередодні Дня закоханих саме час відвідати Древній Київ - унікальне середньовічне місто Х століття, яке відтворюється під Києвом в Обухівському районі, селі Копачів. На території понад 20 га землі відтворюються шедеври середньовічної архітектури. Тут кожен може не тільки насолодитися середньовічними спорудами, а й відчути себе жителем величної епохи.

Урочиста програма розпочнеться яскравим виходом кінної лави з князівськими прапорами. Гостей чекає інтерактив "Принц на білому коні" та можливість зробити чудові фото для соц. мереж поруч з персонажами програми.

Закоханих і тих, хто шукає свою другу половинку, запросять в "Карету кохання". Всі, хто пройде через неї - зміцнять свої почуття, або ж найближчим часом знайдуть свою долю.

Подарунком від театру Древнього Києва стане театралізоване дійство на великому ристалищі. Тут оживе добра "Казка про Ангела і Тінь". Вона буде супроводжуватися кінними виступами, хороводом зі смолоскипами, флеш-мобами і кінними роз’їздками. А по закінченню вистави гостей чекають веселі гуляння і ігрова програма.

Ті гості Древнього Києва, які ще не знайшли своє кохання, зможуть дізнатися імена своїх суджених, завдяки давнім ворожінням. Також для них пройдуть спеціальні ігри та обряди, покликані познайомити та зблизити молодих людей. Ну а тих, хто вже зустрів свою долю, чекають романтичні конкурси для двох, щоб іще яскравіше розпалити вогонь почуттів.

Можна буде влаштувати романтичне катання для двох по Древньому Києву верхи на конях чи в екіпажі. Чи навіть з’ясувати, хто із пари вправніший стрілок з лука у середньовічному тирі.. Можна буде провести фотосесію в історичних костюмах, скуштувати різних гарячих страв і напоїв і влаштувати трапезу в корчмі, купити сувеніри ручної роботи, політати на канатному спуску, навчитися чомусь новому на майстер-класах і залишитися на ночівлю.

Древній Київ відкривається о 10:00, початок програми о 13:00. Вартість квитків – 150 грн., пенсіонери – 100 грн., діти шкільного віку – 50 грн., дошкільнята - безкоштовно.

Древній Київ у Князівстві "Київська Русь" розташований недалеко від Києва – в 45 хвилинах їзди – в с. Копачів Обухівського району Київської області. Дістатися можна маршрутними автобусами від ст. м. Видубичі або власним транспортом.

Деталі на сайті: www.parkkyivrus.com