У "Парку Київська Русь" в перші вихідні березня будуть зустрічати весну

Наслідуючи древні слов’янські обряди можна буде подякувати Зимі за усе хороше, що відбулось

В перші вихідні весни – 4 і 5 березня – в "Парку Київська Русь" відбудеться святкова програма "Зустріч весни" з веселощами, розвагами та забавами.

А щоб звільнитись від усіх негараздів – пройти древній обряд очищення: написати усі неприємності на папірці і спалити його у вогнищі. Для того, щоб ця весна стала успішною, гостям Парку запропонують загадати бажання і скуштувати сонячний коровай. Ще один стародавній обряд – прикрашання весняного деревця. Кожен гість Парку зможе зав'язати яскраву стрічку на деревце, таким чином закликаючи швидкий прихід весни. На святі можна буде пограти в рухливі давньослов'янські гри. Наприклад, гру "Струмочок": людський потік в грі символізує весняні потоки талої води.



Фото: parkkyivrus.com

8 березня у "Парку Київська Русь" згадуватимуть мудрих, гарних і сильних духом жінок давнини та вітатимуть жінок сучасних. Найбільш урочистим моментом святкування стане посвячення представниць прекрасної статі самого різного віку у княгині. Княжий титул зможуть отримати усі бажаючі, пройшовши цікавий ритуал.



Фото: parkkyivrus.com

А потім розпочнеться програма з цікавими театралізованими постановками, веселими іграми, призовими конкурсами. Приємним подарункам для жінок стане виступ кінно-трюкового театру.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у селі Копачів, Обухівський район, Київська область. Курсують Маршрутки з Києва від метро "Видубичі". Ціна квитка – 200 грн, для пенсіонерів і студентів – 100 грн, для дітей шкільного віку – 50 грн, дошкільнята – безкоштовно. Для жінок у день 8 березня ціна квитка – 80 грн!

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com