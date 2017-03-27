У "Парку Київська Русь" жартуватимуть по-древньослов’янському

У "Парку Київська Русь" дні гумору відсвяткують по-особливому – з древньослов’янським присмаком, у вихідні – 1 і 2 квітня.

1 квітня з давніх часів святкують, як День гумору. І хоча традиція першоквітневих розіграшів вперше згадана в письмових джерелах 17-го століття, є підстави вважати, що це свято – відгомін язичницького, можливо кельтського свята, що відзначалося з приходом весни

У програмі виступи кінно-трюкового театру, які будуть показані з гумором: стройова підготовка кінної дружини, презентація історичних порід коней з Княжої конюшні. Але найвеселішим стане театралізований номер "Малий Бабський Батальйон". Верхи на конях виступлять лише представниці прекрасної статі. Але будуть у програмі і цілком серйозні розваги, наприклад, змагання кінних лучників.

Гості Древнього Києва стануть не лише глядачами, а й активними учасниками веселого дійства до Дня сміху. На дорослих та дітей чекають цікаві конкурси, майстер-класи, танцювальні флешмоби і запальні хороводи. І найголовніше: відвідувачам Парку пропонують самим виступити перед глядачами зі своїм гумористичним номером - стенд-ап, жонглювання або комічні сценки, смішні пісні - все, що підходить під тематику заходу "Дні слов'янського гумору". Древній Київ надасть мікрофон, звук і світло, а також представить виступаючих аудиторії.

Крім того, на території можна буде розважитися катанням верхи на конях та в екіпажі, стрільбою з лука в середньовічному тирі, перевтілитися у жителів Древнього Києва, одягнувши наряди з історичної костюмерної. Для маленьких гостей "Парку Київська Русь" діє дитячий майданчик, де аніматори проводитимуть з ними веселі ігри.

В суботу, 1 квітня, в 14:00 розпочинається турнір з середньовічного бою "Витязь Київського Дитинця – 2017", що проходитиме протягом року й восени завершиться фінальними поєдинками між найкращими командами України. Співорганізатором турніру виступає Всеукраїнська федерація середньовічного бою.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у селі Копачів, Обухівський район, Київська область. Курсують Маршрутки з Києва від метро "Видубичі". Ціна квитка – 150 грн, для пенсіонерів і студентів – 100 грн, для дітей шкільного віку – 50 грн, дошкільнята – безкоштовно.

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com