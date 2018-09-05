НОВИНИІранські парламентарії спалили американський прапор у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа вийти з ядерної угоди з Іраном.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У парламенті Ірану спалили прапор США
"Законодавці спалили паперовий прапор США у парламенті, вигукуючи "Смерть Америці!"
Фото: apnews.com/
"Законодавці спалили паперовий прапор США у парламенті, вигукуючи "Смерть Америці!", - повідомляє агентство АР.
Попри те, що іранські чиновники, включаючи спікера парламенту, заявляли про сподівання, що Європа буде працювати з ними для збереження угоди, багато депутатів налаштовані песимістично.
Раніше президент Ірану Хасан Рухані заявив, що країна буде спочатку вести переговори з підписантами ядерної угоди, а потім оголосить своє рішення щодо виходу США з угоди.
Рухані назвав рішення Трампа "актом психологічної війни проти Ірану". Він також заявив, що Іран може відновити "без обмеження" збагачення урану у відповідь на оголошення Трампом про вихід з угоди.
Як відомо, 8 травня, президент США Дональд Трамп заявив під час виступу в Білому домі, що Сполучені Штати Америки вийдуть з ядерної угоди з Іраном і відновлять санкції проти нього.
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09 05 2018 15:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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