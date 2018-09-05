У парламенті Ірану спалили прапор США

Іранські парламентарії спалили американський прапор у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа вийти з ядерної угоди з Іраном.

"Законодавці спалили паперовий прапор США у парламенті, вигукуючи "Смерть Америці!", - повідомляє агентство АР.

Попри те, що іранські чиновники, включаючи спікера парламенту, заявляли про сподівання, що Європа буде працювати з ними для збереження угоди, багато депутатів налаштовані песимістично.

Раніше президент Ірану Хасан Рухані заявив, що країна буде спочатку вести переговори з підписантами ядерної угоди, а потім оголосить своє рішення щодо виходу США з угоди.

Рухані назвав рішення Трампа "актом психологічної війни проти Ірану". Він також заявив, що Іран може відновити "без обмеження" збагачення урану у відповідь на оголошення Трампом про вихід з угоди.