У парламенті Молдови не дадуть президенту скасувати асоціацію з ЄС

Правляча в Молдові коаліція виступає за продовження вектора євроінтеграції, а зближення країни з ЄС залишається фундаментальним напрямком зовнішньої політики

Про це йдеться в заяві Демократичної партії, оприлюдненій у зв'язку із заявою президента Ігоря Додона про можливе анулювання Угоди про асоціацію між Молдовою і ЄС, повідомляє "Укрінформ".

"Демократична партія Молдови виступає категоричним противником висловленої президентом Додоном позиції про анулювання Угоди про асоціацію з ЄС. Ми готові нейтралізувати будь-яку спробу анулювання цієї Угоди", - йдеться в заяві.

У документі наголошується також, що "ініціатива Додона про підписання рамкового меморандуму з Євразійським союзом позбавлена юридичної сили, оскільки відсутні реальні механізми реалізації такого політичного проекту, який не користується політичною підтримкою в Молдові".

Зазначимо, що раніше сьогодні президент Молдови Ігор Додон заявив на прес-конференції в Москві, що в разі перемоги на наступних парламентських виборах в 2018 році Партії соціалістів він готовий підтримати ініціативу про анулювання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.