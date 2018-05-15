У ПАРЄ покарали чотирьох депутатів, підозрюваних у корупції

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у вівторок на зустрічі в Парижі обрав покарання для депутатів, яких підозрюють у корупційних діях на користь Азербайджана.

Голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв розповів, що комітет погодився з необхідністю покарати депутатів, попри те, що юридично їх вина ще не доведена, повідомляє "Європейська правда". Рішення базувалося на доповіді зовнішньої слідчої групи про системну корупцію в ПАРЄ.

"Регламентний комітет визнав Педро Аграмунта, Жорді Шуклу, Чезара Преду і Самеда Сеідова винними в серйозному порушенні кодекса поведінки асамблеї", - повідомив Ар’єв.

За правилами ПАРЄ, регламентний комітет (офіційна назва – комітет з питань правил та процедур) має повноваження самостійно, без погодження з асамблеєю накладати санкції на депутатів порушників. Найжорсткіші обмеження запроваджені проти екс-президента асамблеї Педро Аграмунта.

"Всі четверо депутатів позбавлені всіх передбачених правилами прав, крім права голосу і права подавати проекти документів. Санкції проти Аграмунта запроваджені на 10 років, проти решти на два роки", - повідомив Ар’єв.

Рішення комітету наразі ще не опубліковане.