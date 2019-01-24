У ПАРЄ стався конфлікт між українськими депутатами та російською журналісткою, - ВІДЕО

Після розгляду Парламентською асамблеєю Ради Європи резолюції про загострення на в Азово-Керченській акваторії у Палаці Європи мали місце кілька сварок між українськими депутатами та ведучою телеканалу "Росія" Ольгою Скабєєвою.

Як відомо у четвер до Палацу Європи, де відбувається сесія ПАРЄ, прибула знімальна група на чолі з телеведучою Ольгою Скабєєвою та у супроводі двох експертів. Вони стали єдиними представниками російських державних ЗМІ, спрямованих на висвітлення сесії. Скабєєва відома тим, що минулої осені, коли у ПАРЄ також розглядали російське питання, намагалася перешкоджати роботу асамблеї, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Цього року вона поводилася менш агресивно, але також намагалася втрутитися у кожне спілкування українських депутатів із журналістами.

Черговий такий інцидент стався за участі першого віце-спікера Ірини Геращенко, коли вона розповідала про українських в’язнів у РФ та про полонених росіян, долею яких Росія не цікавиться. Вона зачитала прізвище 25 засуджених в Україні росіян, яких Україна готова обміняти на своїх громадян. "Українська сторона протягом 2018 року надіслала 13 офіційних звернень до Російської федерації, до пана Гризлова в рамках тристоронньої контактної групи з проханням – заберіть своїх та віддайте наших. Віддайте Олега Сенцов, віддайте Романа Сущенка, Павла Гриба, Миколу Карпюка. Президент України готовий помилувати росіян в обмін на в’язнів Кремля", - пояснювала Геращенко, чим викликала обурення представниці РосТБ. Після нетривалої штовханини депутати відтіснили Скабєєву від Геращенко. Коли остання зайшла до зали, конфлікти між представницею російського ТБ та іншими депутатами продовжилися.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Європи ухвалила резолюцію щодо ескалації напруги в Азовському морі та Керченській протоці.