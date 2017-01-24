У ПАРЄ ухвалили резолюцію щодо захисту журналістів

У резолюції є чітка вимога до РФ звільнити журналістів Романа Сущенка та Миколу Семену

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим.

"У ПАРЄ прийнята резолюція "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену нашим колегою Володимиром Ар'євим. В резолюції є чітка вимога до РФ: звільнити Олега Сенцова, Романа Сущенко, Миколи Семену", - написала перший віце-спікер Верховної Ради, член постійної делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко у Facebook.

При цьому Геращенко підкреслила важливість того, що Європарламент, усвідомлюючи рівень загроз, які стоять перед ЄС, прийняв "резолюцію про протидію російської пропаганди".

В підтримку цієї резолюції проголосували 110 депутатів, 15 голосів "проти", 9 утрималися.

Документ закликає російську владу звільнити журналіста Романа Сущенко, заарештованого з-за підозри в "шпигунстві", а також зняти звинувачення з кримських журналістів, звинувачених в "сепаратизмі".

Раніше iPress.ua повідомляв, що Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні має ухвалити резолюцію щодо переслідування журналістів у країнах-членах Ради, в тому числі українських журналістів, яких переслідує РФ.