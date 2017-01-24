Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У ПАРЄ ухвалили резолюцію щодо захисту журналістів

У резолюції є чітка вимога до РФ звільнити журналістів Романа Сущенка та Миколу Семену
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим.
У ПАРЄ ухвалили резолюцію щодо захисту журналістів Фото: Ірина Геращенко / facebook.com

"У ПАРЄ прийнята резолюція "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену нашим колегою Володимиром Ар'євим. В резолюції є чітка вимога до РФ: звільнити Олега Сенцова, Романа Сущенко, Миколи Семену", - написала перший віце-спікер Верховної Ради, член постійної делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко у Facebook.

При цьому Геращенко підкреслила важливість того, що Європарламент, усвідомлюючи рівень загроз, які стоять перед ЄС, прийняв "резолюцію про протидію російської пропаганди".

В підтримку цієї резолюції проголосували 110 депутатів, 15 голосів "проти", 9 утрималися.

Документ закликає російську владу звільнити журналіста Романа Сущенко, заарештованого з-за підозри в "шпигунстві", а також зняти звинувачення з кримських журналістів, звинувачених в "сепаратизмі".

Раніше iPress.ua повідомляв, що Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні має ухвалити резолюцію щодо переслідування журналістів у країнах-членах Ради, в тому числі українських журналістів, яких переслідує РФ.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 01 2017 21:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Любимая мишень Портнова

Любимая мишень Портнова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat