У ПАРЄ ухвалили резолюцію щодо захисту журналістів
"У ПАРЄ прийнята резолюція "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену нашим колегою Володимиром Ар'євим. В резолюції є чітка вимога до РФ: звільнити Олега Сенцова, Романа Сущенко, Миколи Семену", - написала перший віце-спікер Верховної Ради, член постійної делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко у Facebook.
При цьому Геращенко підкреслила важливість того, що Європарламент, усвідомлюючи рівень загроз, які стоять перед ЄС, прийняв "резолюцію про протидію російської пропаганди".
В підтримку цієї резолюції проголосували 110 депутатів, 15 голосів "проти", 9 утрималися.
Документ закликає російську владу звільнити журналіста Романа Сущенко, заарештованого з-за підозри в "шпигунстві", а також зняти звинувачення з кримських журналістів, звинувачених в "сепаратизмі".
Раніше iPress.ua повідомляв, що Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні має ухвалити резолюцію щодо переслідування журналістів у країнах-членах Ради, в тому числі українських журналістів, яких переслідує РФ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: