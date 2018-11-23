У ПАРЄ відмовилися від усіх правок про "прощення" Росії, крім однієї

Подати свою делегацію, як і всі інші країни, росіяни можуть лише раз на рік - на початку року

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи на засіданні в Гельсінкі прийняло рішення відмовитись від майже усіх змін в регламент на вимогу РФ.

Бюро залишило лише один пункт змін: у випадку позбавлення делегації права голосу, це не стосується виборів генсека Ради Європи, суддів ЄСПЛ та комісара з прав людини.

"Вибори генсека наступного року, тому, вочевидь, є спроба збоку зацікавлених осіб в Раді Європи, та й не тільки там, переконати росіян приїхати у січні в Страсбург. І хоча більшість моїх співрозмовників в ПАРЄ вважає цей варіант фантастикою, бо ці зміни не можуть бути прийняті до подання делегацій в ПАРЄ на 2019 рік, я би не відкидав цю можливість", - повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв у Facebook.

Він пояснив, що подати свою делегацію, як і всі інші країни, росіяни можуть лише раз на рік - на початку року. Є лише один виняток, якщо в країні проходять вибори, то це робиться пізніше. Наступного року в РФ вибори не заплановані.