У ПАРЄ засудили російський тероризм в Україні

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) засудила Росію за терористичну діяльність в Україні, прийнявши відповідну декларацію.

"Парламентська асамблея Ради Європи засудила Росію за терористичну діяльність в Україні. Про це йдеться в Декларації ПАРЄ 14257, автором якої я є. Депутати всіх політичних груп ПАРЄ, крім об'єднаних лівих, засудили дії російських спецслужб, спрямовані на усунення народного депутата України Антона Геращенка" , - написав віце-президент ПАРЄ, депутат Верховної Ради Георгій Логвинський у Facebook.

При цьому він повідомив, що депутати від Грузії підтвердили аналогічні ситуації на їх території, коли спецслужби РФ використовували представників криміналітету і колишніх ув'язнених з окупованих територій з метою організації терактів і усунення політично неугодних осіб.