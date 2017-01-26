У ПАРЄ засудили російський тероризм в Україні
"Парламентська асамблея Ради Європи засудила Росію за терористичну діяльність в Україні. Про це йдеться в Декларації ПАРЄ 14257, автором якої я є. Депутати всіх політичних груп ПАРЄ, крім об'єднаних лівих, засудили дії російських спецслужб, спрямовані на усунення народного депутата України Антона Геращенка" , - написав віце-президент ПАРЄ, депутат Верховної Ради Георгій Логвинський у Facebook.
При цьому він повідомив, що депутати від Грузії підтвердили аналогічні ситуації на їх території, коли спецслужби РФ використовували представників криміналітету і колишніх ув'язнених з окупованих територій з метою організації терактів і усунення політично неугодних осіб.
Раніше Парламентська асамблея Ради Європи підтримала проект резолюції "Функціонування демократичних інститутів в Україні".
Нагадаємо, депутата Логвинського було обрано одним з віце-президентів ПАРЄ.
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