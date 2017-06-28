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У ПАРЄ зібрали понад 100 підписів за ініціацію відставки Аграмунта, – Ар’єв

За словами Ар’єва, за час його роботи в ПАРЄ жоден документ не збирав стільки підписів
Понад сто депутатів парламентської асамблеї Ради Європи поставили підписи під пропозицією про відставку президента Педро Аграмунта.
У ПАРЄ зібрали понад 100 підписів за ініціацію відставки Аграмунта, – Ар’єв Володимир Ар'єв. Фото: fasebook.com

Про це повідомив голова української делегації Володимир Ар’єв.

"На цей момент в ПАРЄ понад 100 підписів за ініціацію відставки президента Аграмунта. І це, здається, ще не вечір", – зазначив Ар’єв.

Він зауважив, що за час його роботи в ПАРЄ жоден документ не збирав стільки підписів.

Формально для початку процедури відставки потрібно близько 60 підписів, а для проходження швидкої процедури – 120. Водночас, за інформацією "Європейської правди", вже є домовленість про значно більшу кількість підписів, які будуть проставлені до завершення сесії. Очікується, що ініціатор збирання підписів, голова норвезької делегації депутат Шоу Інг’єрд зареєструє відповідні документи незадовго перед закриттям червневої сесії, щоби голосування відбулося 9 жовтня, на відкритті наступної сесії асамблеї.

Нагадаємо, 21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Згодом Аграмунт на групі Європейської Народної Партії в ПАРЄ визнав, що зробив помилку, коли полетів російським літаком в Сирію.

Очікувалося, що вже в п'ятницю, 28 квітня, Аграмунт подасть у відставку.

Педро Аграмунт не подав у відставку з посади президента ПАРЄ, попри попередню домовленість з політичними групами асамблеї.

Після виключення з фракції Європейської народної партії Педро Аграмунта обов'язки президента Парламентської Асамблеї Ради Європи, відповідно до регламенту, переходять до віце-президента, що представляє цю ж фракцію.

 

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