У Парижі автомобіль в'їхав у поліцейський фургон та вибухнув
У результаті інциденту серед поліції ніхто не постраждав, повідомляє Le Figaro. За даними видання, інцидент стався вдень в понеділок на Єлисейських полях. Водій, який здійснив наїзд, був серйозно поранений.
За даними кількох джерел серед поліції, машина невідомого вибухнула під час наїзду. Повідомляється, що у невідомого знайшли зброю. Наразі поліція проводить на Єлисейських полях спецоперацію та просить уникати цей район у зв'язку з інцидентом.
За даними національної жандармерії, підозрюваний був затриманий. Повідомляється також про евакуацію людей з будівлі театру Маріньї у даному районі. Окрім того, станції метро Champs-Elysees-Clemenceau закрита з міркувань безпеки.
Нагадаємо, що в Парижі біля собору Нотр-Дам чоловік напав на поліцейського з молотком і був поранений у результаті пострілу.
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