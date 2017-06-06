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У Парижі біля собору Нотр-Дам чоловік з молотком атакував поліцейського

Поліцейські вистрілили у нападника
У Парижі, біля собору Нотр-Дам чоловік напав на поліцейського з молотком і був поранений в результаті пострілу.
У Парижі біля собору Нотр-Дам чоловік з молотком атакував поліцейського Фото: з вільних джерел

Інцидент стався на сходах біля собору, - повідомляє Le Figaro.

За інформацією видання, чоловік спробував вдарити поліцейського молотком, проте був знешкоджений пострілом. Поки невідомо, чи живий нападник.

У свою чергу Reuters на Twitter з посиланням на поліцію повідомляє про те, що офіцер поліції також отримав травми.

Поліція проводить спецоперацію і в офіційному зверненні на Twitter попросила людей триматися подалі від собору.

Нагадаємо, поліція затримала в Парижі чоловіка, який погрожував ножем правоохоронцю, чим спричинив паніку на вокзалі Гар дю Норд (Північному вокзалі).

 

 

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06 06 2017 18:32
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