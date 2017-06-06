У Парижі біля собору Нотр-Дам чоловік з молотком атакував поліцейського
Інцидент стався на сходах біля собору, - повідомляє Le Figaro.
За інформацією видання, чоловік спробував вдарити поліцейського молотком, проте був знешкоджений пострілом. Поки невідомо, чи живий нападник.
У свою чергу Reuters на Twitter з посиланням на поліцію повідомляє про те, що офіцер поліції також отримав травми.
Поліція проводить спецоперацію і в офіційному зверненні на Twitter попросила людей триматися подалі від собору.
so we are trapped in Notre Dame Cathedral. Something is happening outside we don't know what it is. Police sirens can be heard #NotreDame— Matthew CurrieHolmes (@mch2k) 6 июня 2017 г.
Нагадаємо, поліція затримала в Парижі чоловіка, який погрожував ножем правоохоронцю, чим спричинив паніку на вокзалі Гар дю Норд (Північному вокзалі).
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