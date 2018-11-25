У Парижі біля Тріумфальної Арки покладали квіти у пам'ять про жертв Голодомору

У покладанні квітів також взяли участь посол України Олег Шамшур та єпископ Української греко-католицької церкви, голова єпархії святого Володимира Великого у Парижі Борис Гудзяк

У Парижі 25 листопада відбулось урочисте покладання квітів під Тріумфальною Аркою з нагоди річниці Голодомору.

Покладали квіти біля "вічного вогню" представники громадських організацій, які були засновані у Франції українцями та французами українського походження, повідомляє Hromadske.

"Церемонія організовується вже багато років і є важливим моментом в житті французьких українців", — передає кореспондентка.

Йдеться не лише про пам‘ять про загиблих, а й про можливість розповісти французам про українців та українську історію.

Зазначимо, у листопаді, зокрема у ці вихідні, в Парижі відбулися та продовжуються низка подій, присвячених пам'яті Голодомору. Це, зокрема, проведення колоквіумів, покази фільмів, служба у Соборі Паризької Богоматері тощо.

Додамо, у Франції на акції "Запали свічку пам’яті" вшанували жертв Голодомору 1932-33 років. 1 вересня розпочался міжнародна акція до 85-х роковин Голодомору.