У Парижі біля Тріумфальної Арки покладали квіти у пам'ять про жертв Голодомору
Покладали квіти біля "вічного вогню" представники громадських організацій, які були засновані у Франції українцями та французами українського походження, повідомляє Hromadske.
"Церемонія організовується вже багато років і є важливим моментом в житті французьких українців", — передає кореспондентка.
Йдеться не лише про пам‘ять про загиблих, а й про можливість розповісти французам про українців та українську історію.
Зазначимо, у листопаді, зокрема у ці вихідні, в Парижі відбулися та продовжуються низка подій, присвячених пам'яті Голодомору. Це, зокрема, проведення колоквіумів, покази фільмів, служба у Соборі Паризької Богоматері тощо.
Додамо, у Франції на акції "Запали свічку пам’яті" вшанували жертв Голодомору 1932-33 років. 1 вересня розпочался міжнародна акція до 85-х роковин Голодомору.
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