У Парижі чоловік героїчно врятував дитину, вилізши по балконах будівлі, - ВІДЕО
Батьки залишили дитину в квартирі без нагляду, в результаті чого вона виявилася висячою на одних руках зовні балкона. Чоловік із сусідньої квартири перехилився через перегородку балкона і намагався утримати дитину, однак було видно, що йому це погано вдається.
Виходець з Малі Мамуд Гассама проходив повз, коли побачив, що на четвертому поверсі висить дитина. Щоб дістатися до хлопчика, йому знадобилося менше хвилини, пише ВВС.
"Я зробив це, адже це була дитина. Я поліз ... Слава богу, мені вдалося її врятувати", - сказав Гассама.
Президент Емманнуель Макрон запросив рятівника відвідати Єлисейський палац сьогодні, щоб особисто висловити йому подяку від імені всіх французів.
Мер Парижа Анн Ідальго також висловила своє захоплення героїзмом малійця і розповіла, що особисто подякувала йому по телефону. Також чиновниця зазначила, що мерія "з радістю підтримає його прагнення влаштуватися у Франції".
Батька дитини допитала поліція за підозрою в нехтуванні своїми батьківськими обов'язками. Матері хлопчика під час інциденту в Парижі не було.
Нагадаємо, що поблизу міста Атланта (штат Джорджія, США) пожежник Скотт Строуп зловив маленьку дівчинку, скинуту її батьком з балкона третього поверху будівлі, у якій виникла пожежа.
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