У Парижі демонстранти напали на поліцейських, один із них дістав зброю

У Парижі під час протестів "жовтих жилетів" учасники акції напали на трьох поліцейських-мотоциклістів. Один з них дістав вогнепальну зброю, щоб відлякати натовп.

У суботу ввечері шоста хвиля протестів "жовтих жилетів" переросла в сутички з поліцією в Парижі, пише ЄП.

На Єлисейських полях троє поліцейських змушені були втікати від демонстрантів, які кидали в них бруківку та інші предмети.

На відео можна побачити, як один поліцейських ненадовго дістав свій пістолет і направив його на протестувальників. Після цього він поїхав на мотоциклі, двоє його колег поїхали на другому. Третій мотоцикл залишився на землі.

Пізніше на місце інциденту прибули додаткові сили поліції, які відтіснили протестувальників, поліцейський повернувся і забрав свій мотоцикл.

Влада виправдовує дії офіцера і заявляє, що він правильно діяв. "Це дозволило отримати хвилину паузи, яка дозволила моїм колегам безпечно покинути місце події. Це тактика стримування", - сказав Рокко Контенто з французького поліцейського союзу Unite FGP.

Контенто назвав цей крок винятковим, але сказав, що поліцейському дозволено дістати зброю, якщо йому загрожують фізично.

Протестувальники заявляють про непропорційні дії поліції, включаючи численні побиття, також зафіксовані на відео. У результаті зіткнень постраждали сотні людей, в основному учасники протесту, а також співробітники поліції і журналісти.

Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, по всій Франції за 8 грудня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.