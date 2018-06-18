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У Парижі хлопчику, який народився у потязі, подарували безкоштовний проїзд до 25 років

І породілля, і її син почуваються добре
У Парижі в понеділок у потязі мережі міських електричок RER народився хлопчик.
У Парижі хлопчику, який народився у потязі, подарували безкоштовний проїзд до 25 років Фото: з вільних джерел

Народження дитини призвело до призупинення руху потягів між станціями "Шарль де Голль"/"Етуаль" та "Насьйон", повідомляє BFM-TV.

Матір та новонародженого малюка доставили в найближчу лікарню. Як повідомляється, і породілля, і її син почуваються добре.

Керівництво мережі потягів привітало молоду матір з народженням дитини та оголосило, що дарує хлопчику безкоштовне користування потягами мережі RER, поки йому не виповниться 25 років.

Згодом рух потягів на лінії відновили.

Нагадаємо, що екіпаж рейсу компанії Turkish Airlines прийняв пологи у вагітної жінки під час польоту.

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18 06 2018 18:57
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