У Парижі на протестах проти президентських виборів відбулися сутички з поліцією, – ФОТО
Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на очевидців.
Приблизно 2 тис. людей вийшли на площу Республіки і вирушили в напрямку площі Бастилії, де і сталися сутички з поліцейськими.
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Люди зібралися за покликом французьких профспілок та студентських об'єднань. Протестувальники виступали проти президентських виборів, які вони називають "політичним маскарадом", і висловлювали свою незгоду з пропозиціями кандидатів на пост глави держави.
Фото: reuters.com
Акція відбулася за добу до відкриття виборчих дільниць у першому турі виборів президента Франції. Другий тур, після якого стане відомо ім'я нового глави держави, заплановано на 7 травня.
Фото: reuters.com
Нагадаємо, на заморських територіях Франції, зокрема у Сен-П'єрі і Мікелоні, що біля східного узбережжя Канади, сьогодні, 22 квітня, відкрилися дільниці для голосування на виборах президента.
Також сьогодні, 22 квітня, понад сто дружин та подруг паризьких поліцейських влаштували демонстрацію на Єлисейських полях, протестуючи проти зростання насильства у Франції.
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