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У Парижі на протестах проти президентських виборів відбулися сутички з поліцією, – ФОТО

Поліцейські застосували сльозогінний газ
Паризькі поліцейські в суботу, 22 квітня, застосували сльозогінний газ для приборкання учасників демонстрації, що проходить за добу до першого туру президентських виборів у Франції.
У Парижі на протестах проти президентських виборів відбулися сутички з поліцією, – ФОТО Фото: reuters.com

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на очевидців.

Приблизно 2 тис. людей вийшли на площу Республіки і вирушили в напрямку площі Бастилії, де і сталися сутички з поліцейськими.


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com

Люди зібралися за покликом французьких профспілок та студентських об'єднань. Протестувальники виступали проти президентських виборів, які вони називають "політичним маскарадом", і висловлювали свою незгоду з пропозиціями кандидатів на пост глави держави. 


Фото: reuters.com

Акція відбулася за добу до відкриття виборчих дільниць у першому турі виборів президента Франції. Другий тур, після якого стане відомо ім'я нового глави держави, заплановано на 7 травня.


Фото: reuters.com

Нагадаємо, на заморських територіях Франції, зокрема у Сен-П'єрі і Мікелоні, що біля східного узбережжя Канади, сьогодні, 22 квітня, відкрилися дільниці для голосування на виборах президента.

Також сьогодні, 22 квітня, понад сто дружин та подруг паризьких поліцейських влаштували демонстрацію на Єлисейських полях, протестуючи проти зростання насильства у Франції.

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22 04 2017 22:15
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