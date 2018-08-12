Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Парижі під час акції "Жовтих жилетів" затримано понад 350 осіб, - ОНОВЛЕНО

Поліція застосувала сльозогінний газ
У столиці Франції Парижі через маосві протести "жовтих жилетів "затримані вже 354 людини, 127 з яких помістили під варту.
У Парижі під час акції "Жовтих жилетів" затримано понад 350 осіб, - ОНОВЛЕНО Фото: AFP

У центрі міста тривають акції протесту "Жовтих жилетів", на вулиці Арсен Уссе, недалеко від площі Етуаль поліція застосували сльозогінний газ проти демонстрантів, які прорвали кордон поліції і зламали огорожу, повідомляє Le Figaro.

Напередодні влада оголосила мобілізацію поліції та інших правоохоронних структур, заявляючи про побоювання щодо збройного перевороту.

Через протести, що можуть відбутися в суботу, 8 грудня, паризька влада оголосила про закриття місцевих історичних пам'яток та музеїв - зокрема Ейфелевої вежі і Лувру.

Оновлення. Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп повідомив про 481 затриману для перевірок особу, 211 взяті під варту в Парижі.


Фото: reuters

Група протестувальників також намагається заблокувати кільцеву дорогу Парижа, для розблокування туди направили правоохоронні сили.

Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, влада Франції виведе на вулиці понад 65 тисяч співробітників служб безпеки для підтримання правопорядку в зв'язку з запланованими на суботу новими акціями протесту "жовтих жилетів".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 12 2018 12:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Childfree, або десакралізація непохитних норм

Childfree, або десакралізація непохитних норм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.