У Парижі під час акції "Жовтих жилетів" затримано понад 350 осіб, - ОНОВЛЕНО
У центрі міста тривають акції протесту "Жовтих жилетів", на вулиці Арсен Уссе, недалеко від площі Етуаль поліція застосували сльозогінний газ проти демонстрантів, які прорвали кордон поліції і зламали огорожу, повідомляє Le Figaro.
Напередодні влада оголосила мобілізацію поліції та інших правоохоронних структур, заявляючи про побоювання щодо збройного перевороту.
Через протести, що можуть відбутися в суботу, 8 грудня, паризька влада оголосила про закриття місцевих історичних пам'яток та музеїв - зокрема Ейфелевої вежі і Лувру.
Оновлення. Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп повідомив про 481 затриману для перевірок особу, 211 взяті під варту в Парижі.
Фото: reuters
Група протестувальників також намагається заблокувати кільцеву дорогу Парижа, для розблокування туди направили правоохоронні сили.
Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, влада Франції виведе на вулиці понад 65 тисяч співробітників служб безпеки для підтримання правопорядку в зв'язку з запланованими на суботу новими акціями протесту "жовтих жилетів".
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