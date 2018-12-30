У Парижі під редакцією відомої газети згоріли декілька автомобілів

Декілька автомобілів загорілися ввечері в суботу неподалік від редакції французької газети Le Parisien у Парижі.

Загорівся спочатку один автомобіль, а отім вогонь перекинувся на інші транспортні засоби, повідомляє BFMTV.

"Поки зарано говорити, чи пожежа була випадковою чи це був підпал", - заявили в поліції.

Пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль вже після 20.00. Через пожежу тимчасово призупиняли роботу станції метро неподалік.

Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер заявив, що за фактом події проводиться розслідування. За даними очевидців, в районі де сталася пожежа і де розташовані редакції кількох ЗМІ, пройшли кілька груп учасників протесту "жовтих жилетів".

Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.