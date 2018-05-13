У Парижі внаслідок нападу невідомого з ножем є загиблі й поранені

Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава"

У столиці Франції Парижі внаслідок нападу невідомого чоловіка з ножем є загиблі й поранені.

Напад стався неподалік Опери Ґарньє. Зловмисник напав на людей із ножем і вбив 29-річного чоловіка і поранив ще чотирьох людей (двох серйозно і двох легко), перш ніж його самого застрелила поліція, інформує телеканал BFMTV.

За словами очевидців, нападник вигукував слова "Аллах акбар". Як повідомив прокурор Парижа Франсуа Молен, напад розслідують контртерористичні органи.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив після нападу, що "Франція знову платить криваву ціну" і що країна не поступиться "ворогам свободи". Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон високо оцінив у Twitter "холоднокровну і швидку реакцію поліції, яка нейтралізувала нападника".

Водноачас, як інформує радіостанція Europe1 з посиланням на поліцію, напад у Парижі увечері 12 травня скоїв 20-річний виходець із Чечні.

"Поліцейські змогли встановити ім'я нападника, який вбив одну людину і поранив чотирьох", - йдеться в повідомленні. За даними радіостанції, у злочинця не було при собі документів, але слідчі "встановили його особу завдяки відбиткам пальців".

Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".

Нагадаємо, що поблизу представництва військової місії Йорданії в Парижі вибухнув мотоцикл.