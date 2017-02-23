У Парижі внаслідок протестів заблоковано 16 коледжів, - ФОТО
Протестувальники перешкоджають вхід студентам та викладачам, використовуючи сміттєві баки та інші об'єкти для зведення барикад, - повідомляє ВВС.
Згідно з інформацією місцевої поліції, вони заарештували кілька осіб в ході протестів. Також, згідно з повідомленнями місцевих медіа, поліція заявляє, що протести є незаконними, оскільки жодного попереднього дозволу протестувальникам не було надано.
Фото:EPA
Нагадаємо, протести у Парижі тривають вже кілька тижнів. 16 лютого поліція також застосовувала сльозогінний газ по протестувальниках.
Раніше в передмістях Парижа сталися сутички з приводу застосування поліцією надмірної сили щодо молодого чорношкірого чоловіка.
Демонстранти вимагають від влади покарання для чотирьох поліцейських, які 2 лютого затримали 22-річного чорношкірого чоловіка для перевірки документів в паризькому передмісті Оне-су-Ба.
Молодий чоловік, який зараз перебуває в лікарні, стверджує, що правоохоронці жорстоко зґвалтували його з використанням поліцейської палиці.
Раніше у столиці Франції Парижі солдат, який охороняв Лувр, відкрив вогонь по чоловіку, який намагався незаконно потрапити в музей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків