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У Парижі внаслідок протестів заблоковано 16 коледжів, - ФОТО

Поліція застосувала сльозогінний газ
Поліція застосувала сльозогінний газ по протестувальниках у Парижі, які заблокували 16 ‎коледжів, щоб засудити насильство з боку поліції у зв'язку зі "справою Тео" — 22-річного темношкірого чоловіка, який стверджує, що правоохоронці жорстоко зґвалтували його з використанням поліцейської палиці.
У Парижі внаслідок протестів заблоковано 16 коледжів, - ФОТО Фото:ajplus

Протестувальники перешкоджають вхід студентам та викладачам, використовуючи сміттєві баки та інші об'єкти для зведення барикад, - повідомляє ВВС.

Згідно з інформацією місцевої поліції, вони заарештували кілька осіб в ході протестів. Також, згідно з повідомленнями місцевих медіа, поліція заявляє, що протести є незаконними, оскільки жодного попереднього дозволу протестувальникам не було надано.

Фото:EPA

Нагадаємо, протести у Парижі тривають вже кілька тижнів. 16 лютого поліція також застосовувала сльозогінний газ по протестувальниках.

Раніше в передмістях Парижа сталися сутички з приводу застосування поліцією надмірної сили щодо молодого чорношкірого чоловіка.

Демонстранти вимагають від влади покарання для чотирьох поліцейських, які 2 лютого затримали 22-річного чорношкірого чоловіка для перевірки документів в паризькому передмісті Оне-су-Ба.

Молодий чоловік, який зараз перебуває в лікарні, стверджує, що правоохоронці жорстоко зґвалтували його з використанням поліцейської палиці.

Раніше у столиці Франції Парижі солдат, який охороняв Лувр, відкрив вогонь по чоловіку, який намагався незаконно потрапити в музей.

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23 02 2017 19:05
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