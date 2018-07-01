У Парижі вшанували пам'ять загиблих при атаці на Charlie Hebdo

У Парижі в неділю, 7 січня, вшанували пам'ять 17-ох загиблих під час двох терористичних атак, скоєних три роки тому: на редакцію сатиричного тижневика Charlie Hebdo та кошерний супермаркет.

Як повідомляє RFI, вранці Еммануель Макрон прибув до колишньої будівлі редакції Charlie Hebdo, де 7 січня 2015 року було вбито 12 осіб. Вшанувати пам'ять колег прийшли деякі співробітники Charlie Hebdo – головний редактор Жерар Біяр і випусковий редактор Рісс. Макрона супроводжували його дружина Бріжит, мер Парижа Анн Ідальго і члени уряду.

Біля колишньої будівлі редакції зачитали імена загиблих, поклали вінки, пройшла хвилина мовчання. Макрон привітав сім'ї загиблих. Траурних промов не вимовляв – таким було прохання родичів жертв теракту.

Аналогічна церемонія відбулася на бульварі Рішар-Ленуар, де загинув поліцейський Ахмед Мераб, який намагався зупинити нападників.

Після цього Макрон попрямував до магазину "Гіпер кашер", в якому 9 січня 2015 року терорист Амеді Кулібалі захопив заручників і убив чотирьох осіб.

Нагадаємо, внаслідок збройного нападу на редакцію Charlie Hebdo, який 7 січня 2015 року скоїли брати Шериф і Саїд Куаши, загинули 12 осіб: 11 співробітників журналу та поліцейський, який перебував на вулиці. Під час нападу на кошерний супермаркет через два дні було вбито чотирьох заручників та жінку-поліцейську. Правоохорнці вбили трьох терористів. Відповідальність за напад на редакцію взяла на себе терористична організація "Аль-Каїда на Аравійському півострові".

Ці атаки стали першими серед низки терактів у Франції, які за наступні три роки, за підрахунками агенції AFP, забрали життя 241 людини.