Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Парижі вшанували пам'ять загиблих при атаці на Charlie Hebdo

У церемонії взяли участь президент Франції Еммануель Макрон і мер Парижа Анн Ідальго
У Парижі в неділю, 7 січня, вшанували пам'ять 17-ох загиблих під час двох терористичних атак, скоєних три роки тому: на редакцію сатиричного тижневика Charlie Hebdo та кошерний супермаркет.
У Парижі вшанували пам Фото: rfi.fr

Як повідомляє RFI, вранці Еммануель Макрон прибув до колишньої будівлі редакції Charlie Hebdo, де 7 січня 2015 року було вбито 12 осіб. Вшанувати пам'ять колег прийшли деякі співробітники Charlie Hebdo – головний редактор Жерар Біяр і випусковий редактор Рісс. Макрона супроводжували його дружина Бріжит, мер Парижа Анн Ідальго і члени уряду.

Біля колишньої будівлі редакції зачитали імена загиблих, поклали вінки, пройшла хвилина мовчання. Макрон привітав сім'ї загиблих. Траурних промов не вимовляв – таким було прохання родичів жертв теракту.

Аналогічна церемонія відбулася на бульварі Рішар-Ленуар, де загинув поліцейський Ахмед Мераб, який намагався зупинити нападників.

Після цього Макрон попрямував до магазину "Гіпер кашер", в якому 9 січня 2015 року терорист Амеді Кулібалі захопив заручників і убив чотирьох осіб.

Нагадаємо, внаслідок збройного нападу на редакцію Charlie Hebdo, який 7 січня 2015 року скоїли брати Шериф і Саїд Куаши, загинули 12 осіб: 11 співробітників журналу та поліцейський, який перебував на вулиці. Під час нападу на кошерний супермаркет через два дні було вбито чотирьох заручників та жінку-поліцейську. Правоохорнці вбили трьох терористів. Відповідальність за напад на редакцію взяла на себе терористична організація "Аль-Каїда на Аравійському півострові".

Ці атаки стали першими серед низки терактів у Франції, які за наступні три роки, за підрахунками агенції AFP, забрали життя 241 людини.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 01 2018 20:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Теократія "на зламі": що насправді відбувається з Іраном?

Теократія "на зламі": що насправді відбувається з Іраном?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.