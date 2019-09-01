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У Парижі вуличний художник заховав у муралі приз на тисячу доларів

У настінному розписі загадка, впоравшись з якою можна отримати гроші
Вуличний художник з Парижа Паскаль Бояр створив мурал із зашифрованим зображенням.
У Парижі вуличний художник заховав у муралі приз на тисячу доларів Фото: Twitter/Pascal Boyard

Зображення містить своєрідний пазл, який містить в собі 0,26 біткоіни (1 тис. доларів), повідомляє видання Artsy.

За словами художника, щоб розв’язати загадку, потрібно стояти безпосередньо перед муралом. Для цього необхідно спочатку відшукати його у Парижі, адже Бояр не вказав адреси, де знаходиться стіна з муралом. Глядачеві потрібно не лише відшукати у великому місті потрібну стіну, але і знайти на муралі шлях до блокчейн-гаманця.

Робота Бояра є живописним парафразом знаменитої картини Ежена Делакруа "Свобода, що веде народ". Бояр замінив революціонерів XIX століття на сучасних протестуючих у жовтих жилетах, учасників французьких протестів наприкінці 2018 року. Розмір призу може з часом вирости, адже художник дозволив всім бажаючим робити пожертвування на підтримку роботи.

Художник уже використовував блокчейн-технології у своєму мистецтві. Паскаль Бояр, відомий під псевдонімом PBOY, додає на свої мурали QR-код від блокчейн-гаманця, відсканувавши який будь-хто може допомогти художнику та перерахувати йому кошти.

"Вперше я додав код у свою роботу в листопаді 2017 року. Це була картина, де дитина питає свого батька: "Тату, що таке гроші?" І в кутку свого підпису я помістив QR-код. Я не був упевнений, чи робив так ще хтось до мене, але мені дуже хотілося подивитися, чи будуть люди підтримувати вуличних художників і перераховувати їм пожертви", - написав художник у своєму Twitter. Наразі Паскаль Бояр отримав близько 1 тис. доларів.

Нагадаємо, картина Бенксі самознищилася відразу після того, як її продали на аукціоні Sotheby's за 1,04 мільйона фунтів стерлінгів (1,4 мільйона доларів).

 
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09 01 2019 13:26
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