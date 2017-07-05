У Парижі евакуювали людей з площі перед Лувром

На цій площі Макрон планував відзначити свою перемогу на виборах

У столиці Франції Парижі з площі перед Лувром провели евакуацію людей, поліція оточила площу, де кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон запланував відзначити свою перемогу на виборах.

"У дворі Лувру, де планував виступати кандидат Макрон, проводиться евакуація людей після сигналу від служб безпеки", - про це повідомляє The Associated Press.

У повідомленні наголошується, що евакуація викликана загрозою безпеки. В штабі Макрона заявили, що журналістів на площі евакуювали через підозрілу сумку. Її вже перевірили — загрози вибуху немає.

Сцену на площі перед Лувром встановили ще напередодні ввечері, а сьогодні вранці туди почали запускати журналістів. Для публіки місце святкування відкриється в 19.00 , а сам кандидат прибуде туди після оголошення перших результатів голосування.

Другий тур виборів президента проходить у Франції за посилених заходів безпеки. При цьому активність виборців не надто висока — явка на 12.00 склала 28,23%.

Як відомо, у другому турі за пост президента Франції боротимуться незалежний кандидат, центрист Еммануель Макрон і представниця ультраправих Марін Ле Пен.

Ліберал Макрон в останні дні передвиборчої кампанії зміцнив свою популярність за рахунок переконливого виступу на теледебатах з Ле Пен, яка, за оцінкою спостерігачів, виглядала дуже невпевненою, уточнює DW. Однак у ніч на 6 травня внаслідок хакерської атаки в мережу потрапив компромат на Макрона - листування його передвиборчого штабу. Поки неясно, чи вплине це на результат недільного голосування.

Щодо передвиборчих програм суперників варто відзначити такі пункти. Колишній міністр економіки Макрон виступає за подальшу лібералізацію економіки та інвестиції в систему освіти. Він сподівається сформувати нову центристську більшість. 48-річна Марін Ле Пен обіцяє замінити євро паралельною національною валютою, перетворити Євросоюз на альянс суверенних держав або повністю вийти з нього, захищати права робітників та обмежити імміграцію.

Через різницю в часі голосування на заморських територіях Франції почалося ще напередодні. Про перші попередні результати президентських виборів стане відомо відразу після закриття виборчих дільниць.

Згідно з остаточними результатами першого туру президентських виборів у Франції, Емануель Макрон набрав 24,01%, а його головний опонент Марін Ле Пен – 21,30%.

Нагадаємо, у лідера французького "Національного фронту" Марін Ле Пен кидали яйця під час її поїздки в Бретань, де у політика заплановані передвиборні заходи.