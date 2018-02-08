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У Парижі закрили Ейфелеву вежу через страйк працівників

Очікується, що страйк персоналу продовжиться і в четвер
У Парижі закрили для відвідувань Ейфелеву вежу через протест співробітників проти нової політики доступу, яка, за їхніми словами, породжує "жахливі" черги для туристів.
У Парижі закрили Ейфелеву вежу через страйк працівників Фото: reuters.com

Доступ до пам'ятки, яку щорічно відвідують 6 мільйонів туристів, закрили в середу о 16:00 за місцевим часом, повідомляє AFP.

Персонал незадоволений ухваленим нещодавно рішенням про те, щоб відкладати половину щоденних квитків на Ейфелеву вежу для людей, які купують їх онлайн заздалегідь і вибирають запланований час для відвідування.

Раніше всього 20% квитків на відвідування Ейфелевої вежі можна було забронювати заздалегідь.

Керівництво вежі також запустило резервування конкретних ліфтів для кожного типу володарів квитків, що "створює черги, які часом жахливі і часто нерівномірні", заявили в профспілці.

У непіковий час для заздалегідь замовлених квитків, наприклад, у другій половині дня, зарезервований ліфт може бути наполовину порожнім, в той час як інша черга може розтягуватися до трьох годин.

Також, у Парижі влада обгородить скляною стіною Ейфелеву вежу для захисту основи монумента від терактів. Нова стіна замінить металевий паркан, встановлений у 2016 році.

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02 08 2018 09:37
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