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Рівень води в Сені досяг піку, в Парижі затоплені дороги, закриті сім станцій метро

Рівень води в річці піднявся на 4 м вище норми
Сіна досягла свого піку в Парижі в ніч проти понеділка. За даними наглядового органу Vigicrues, річка, що перетинає французьку столицю вздовж музеїв і пам'ятників, досягла позначки 5,84 м, що на 4 м вище норми
Рівень води в Сені досяг піку, в Парижі затоплені дороги, закриті сім станцій метро Фото: Reuters

Впродовж останніх років схожу повінь було зафіксовано в червні 2016 року (6,10 м), а історичний максимум - у 1910 році, коли Сіна досягла 8,62 м, - повідомляє Le Figaro.

Дороги вздовж набережної залишаються затопленими, екскурсії катерами скасовано. Транспортний департамент вирішив закрити до 5 лютого сім станцій метро в центрі міста.

Фото: Reuters

"Якщо ми говоримо про повне повернення до нормального життя, то це станеться лише протягом декількох тижнів", - сказав голова державної служби з охорони довкілля в регіоні Жером Гольне.

Водночас, згідно з прогнозом фахівців, вже з понеділка вода піде на спад.

Раніше повідомляли, що в Парижі через повінь закрито кілька залізничних станцій, не відбуваються круїзи по Сені, а також призупинено роботу великих музеїв.

Майже півтори тисячі людей евакуйовано у Паризькому регіоні через сильний розлив річки Сени.

 

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29 01 2018 11:20
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