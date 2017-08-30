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У Парижі злочинці вкрали 300 пляшок раритетного вина, скориставшись міськими катакомбами

Злодії вкрали вина на суму понад 250 тисяч євро
У Парижі поліція заявляє, що понад 300 пляшок раритетного вина винесли з підвалу, проникнувши туди через тунелі катакомб, що проходять під містом.
У Парижі злочинці вкрали 300 пляшок раритетного вина, скориставшись міськими катакомбами Фото: Pixabay.com

Злодії вкрали вина на суму понад 250 тисяч євро. Зловмисники дісталися до підвалу апартаментів у елітному районі поблизу "Люксембурзьких Садів", інформує The Guardian.

Детективи кажуть, що злодії, ймовірно заздалегідь визначили де саме розташований підвал, який планували пограбувати, після чого пробурили у тунелі дірку в стіні, щоб потрапити всередину.

Паризькі катакомби не дозволено відвідувати вночі, та й протягом дня для екскурсій доступні лише трохи більше ніж 2 км.

Водночас влада зазвичай заплющює очі на так званих диггерів, що знаходять таємні ходи для проникнення у мережу тунелів, де влаштовують вечірки, таємні зустрічі та навіть покази фільмів.

Відзначимо, що паризькі катакомби включають близько 250 км тунелів.

Нагадаємо, що в Ісландії водій, ховаючись від поліцейських, в'їхав у зал прибуття міжнародного аеропорту Кеблавік.

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30 08 2017 16:37
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