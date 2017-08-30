У Парижі злочинці вкрали 300 пляшок раритетного вина, скориставшись міськими катакомбами
Злодії вкрали вина на суму понад 250 тисяч євро. Зловмисники дісталися до підвалу апартаментів у елітному районі поблизу "Люксембурзьких Садів", інформує The Guardian.
Детективи кажуть, що злодії, ймовірно заздалегідь визначили де саме розташований підвал, який планували пограбувати, після чого пробурили у тунелі дірку в стіні, щоб потрапити всередину.
Паризькі катакомби не дозволено відвідувати вночі, та й протягом дня для екскурсій доступні лише трохи більше ніж 2 км.
Водночас влада зазвичай заплющює очі на так званих диггерів, що знаходять таємні ходи для проникнення у мережу тунелів, де влаштовують вечірки, таємні зустрічі та навіть покази фільмів.
Відзначимо, що паризькі катакомби включають близько 250 км тунелів.
Нагадаємо, що в Ісландії водій, ховаючись від поліцейських, в'їхав у зал прибуття міжнародного аеропорту Кеблавік.
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