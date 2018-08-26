У Парижі звільнять понад 14 тисяч держслужбовців Крім того, пенсії, а також сімейні і житлові пільги більше не будуть прив'язані до показників інфляції

Париж планує скоротити бюджетні витрати, щоб не порушити стандарти Європейського Союзу, які регламентують дефіцит держбюджету для своїх членів. Серед конкретних заходів – скорочення 4500 держслужбовців у 2019 і ще 10 000 – у 2020 році.

Едуар Філіп. Фото: francebleu.fr

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп в інтерв'ю виданню Le Journal de Dimanche у неділю, 26 серпня. Державний бюджет Франції на 2019 рік закладається, виходячи з прогнозу зростання ВВП в 1,7%. Уряд розраховував, що цей показник досягне 1,9%. У зв'язку з цим, пояснив прем'єр, Париж планує скоротити бюджетні витрати, щоб не порушити стандарти Європейського Союзу, які регламентують дефіцит держбюджету для своїх членів. Максимально допустимий ЄС показник становить 3% ВВП. Серед конкретних заходів, про які повідомив Філіпп, скорочення 4500 держслужбовців у 2019 році і ще 10 000 – у 2020 році. Крім того, пенсії, а також сімейні і житлові пільги більше не будуть прив'язані до показників інфляції, тобто, будуть підвищуватися повільніше.

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