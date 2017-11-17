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У Парижі з'являться електричні таксі на автопілоті

Робот-таксі в Парижі зможе охоплювати різні маршрути
У столиці Франції Парижі до кінця наступного року з'явиться електричне та автономне таксі, розраховане на шістьох осіб.
У Парижі з Фото: challenges.fr

Модель, що отримала назву Autonom Cab і розроблена ліонською компанією Navya, відрізняється від попередньої модифікації автономного автомобіля Autonom Shuttle, яка здатна слідувати без водія лише по заданому маршруту,  повідомляє Euromag з посиланням на Challenges.

Робот-таксі в Парижі зможе охоплювати різні маршрути. Його рівень автономності буде дорівнює 5.

Пасажири автономного таксі будуть вказувати точку призначення за допомогою мобільного додатку. Бортовий комп'ютер таксі прокладе маршрут з урахуванням побажань кожного з шести клієнтів.

Компанія має намір випустити перші екземпляри Autonom Cab в другому триместрі 2018 го року для Європи і Австралії. Остаточний список міст, де з'являться таксі без водія, поки не складений.

Нагадаємо, що Мехіко, Париж, Афіни та Мадрид планують заборонити використання автомобілів з дизельними двигунами на своїх дорогах до 2025 року.

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17 11 2017 18:17
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