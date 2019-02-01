У паризькому регіоні Іль-де-Франс у новорічну ніч спалили 250 машин

У поліції відмовилися давати оцінку, скільки автомобілів було спалено у цю ніч

Попри очікування, новорічна ніч у Франції пройшла порівняно спокійно.

В першу чергу це пов’язано із великим розгортанням правоохоронних органів, повідомляє Le Parisien.

Зокрема, у порівнянні із минулим роком збільшилася кількість арештів у новорічну ніч – із 300 до 370.

Разом із тим, у поліції відмовилися давати оцінку, скільки автомобілів було спалено у цю ніч, "щоб не породжувати нездоровий ажіотаж".

Відомо, що у столичному регіоні регіоні Іль-де-Франс у новорічну ніч через підпали згоріло 277 автомобілів, що більше, аніж рік тому (250 автомобілів).

Також відомо про спалення 99 машин у департаменті Сена-Сен-Дені, та 50 – у департаменті Івлін. Ще біля 20 машин було спалено у департаменті Рона, 20 - в департаменті Сена і Марна, 40- в Приморських Альпах, та 22 - в Буш-дю-Роні.



Фото: leparisien.fr

Підпали автомобілів на вулицях у новорічну ніч – давня та звична практика для Франції, і поліція не може впоратися зі зловмисниками. У останні роки кількість підпалів зросла. Протягом останіх років кожну новорічну ніч спалюється біля 100 автомобілів.

Нагадаємо, у французькому місті Ренн в новорічну ніч група відвідувачів атракціону понад дев’ять годин провисіла на висоті 52 метри через технічну несправність.