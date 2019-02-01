У паризькому регіоні Іль-де-Франс у новорічну ніч спалили 250 машин
В першу чергу це пов’язано із великим розгортанням правоохоронних органів, повідомляє Le Parisien.
Зокрема, у порівнянні із минулим роком збільшилася кількість арештів у новорічну ніч – із 300 до 370.
Разом із тим, у поліції відмовилися давати оцінку, скільки автомобілів було спалено у цю ніч, "щоб не породжувати нездоровий ажіотаж".
Відомо, що у столичному регіоні регіоні Іль-де-Франс у новорічну ніч через підпали згоріло 277 автомобілів, що більше, аніж рік тому (250 автомобілів).
Також відомо про спалення 99 машин у департаменті Сена-Сен-Дені, та 50 – у департаменті Івлін. Ще біля 20 машин було спалено у департаменті Рона, 20 - в департаменті Сена і Марна, 40- в Приморських Альпах, та 22 - в Буш-дю-Роні.
Фото: leparisien.fr
Підпали автомобілів на вулицях у новорічну ніч – давня та звична практика для Франції, і поліція не може впоратися зі зловмисниками. У останні роки кількість підпалів зросла. Протягом останіх років кожну новорічну ніч спалюється біля 100 автомобілів.
Нагадаємо, у французькому місті Ренн в новорічну ніч група відвідувачів атракціону понад дев’ять годин провисіла на висоті 52 метри через технічну несправність.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- ВІДЕО Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.