CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ поліції зазначили, що участь в богослужіннях взяли понад 6,8 мільйона віруючих. Богослужіння пройшли в 13 тисячах соборів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У пасхальних богослужіннях взяли участь близько 7 млн українців
Пасхальна ніч в Україні пройшла без пригод
Фото: LB.ua / Макс Требухов
Великодні богослужіння пройшли в більш ніж 13,4 тисячі культових споруд. Найбільш численні з них відбулися у Львівській області за участю 1,59 млн віруючих, Дніпропетровській - 880 тисяч, в Київській - 497 тисяч, Чернігівській - 365 тис, повідомила прес-служба Національної поліції.
Нагадаємо, що за порядком в Україні у Великодню ніч стежили 21,6 тисяч правоохоронців.
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08 04 2018 12:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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