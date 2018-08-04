У пасхальних богослужіннях взяли участь близько 7 млн українців Пасхальна ніч в Україні пройшла без пригод

У поліції зазначили, що участь в богослужіннях взяли понад 6,8 мільйона віруючих. Богослужіння пройшли в 13 тисячах соборів.

Фото: LB.ua / Макс Требухов

Великодні богослужіння пройшли в більш ніж 13,4 тисячі культових споруд. Найбільш численні з них відбулися у Львівській області за участю 1,59 млн віруючих, Дніпропетровській - 880 тисяч, в Київській - 497 тисяч, Чернігівській - 365 тис, повідомила прес-служба Національної поліції. Нагадаємо, що за порядком в Україні у Великодню ніч стежили 21,6 тисяч правоохоронців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію