У Пашинського вилучено застосовану ним зброю, набої і дозвіл на неї, - прокуратура
"На зброю було дозвіл, відповідно, його вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цього зброї. Зараз направлений запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив прокурор Київської області Дмитро Чибісов в ході брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".
Також у прокуратурі повідомили, що Пашинський застосував "Глок-19" з патронами 9 мм.
Нагадаємо, що депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, депутат прострілив ногу нападнику.
Згодом чоловік, в якого стріляв Сергій Пашинський, розповів свою версію події 31 грудня під Києвом: за його словами, нардеп застосував вогнепальну зброю не за правилами.
У свою чергу спікер поліції Київської області Микола Жукович в ефірі "112 каналу" розповів, що чоловік, якого поранив Пашинський, раніше мав проблеми з законом.
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