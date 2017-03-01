У Пашинського вилучено застосовану ним зброю, набої і дозвіл на неї, - прокуратура

У депутата Сергія Пашинського вилучено застосоване їм зброю, боєприпаси і дозвіл на нього.

"На зброю було дозвіл, відповідно, його вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цього зброї. Зараз направлений запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив прокурор Київської області Дмитро Чибісов в ході брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".

Також у прокуратурі повідомили, що Пашинський застосував "Глок-19" з патронами 9 мм.

Нагадаємо, що депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, депутат прострілив ногу нападнику.

Згодом чоловік, в якого стріляв Сергій Пашинський, розповів свою версію події 31 грудня під Києвом: за його словами, нардеп застосував вогнепальну зброю не за правилами.

У свою чергу спікер поліції Київської області Микола Жукович в ефірі "112 каналу" розповів, що чоловік, якого поранив Пашинський, раніше мав проблеми з законом.