У паспортному центрі "Документ" обіцяють з початку тижня відновити видачу паспортів
Про це 11 квітня сказав агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар ДП "Документ" Володимир Поліщук.
"Ми сподіваємося, що до кінця цього тижня чотири паспортних сервісу в Києві відновлять свою роботу. В крайньому випадку, це відбудеться до початку наступного тижня", – сказав він.
Поліщук додав, що підприємство на наступному тижні розраховує відновити роботу сервісів у всіх великих містах країни.
Також прес-секретар розповів, що ДП "Документ" через проблеми, що виникли у телекомунікаційній компанії, що надає захищені канали зв'язку, буде змушений шукати іншого партнера.
"Очевидно, будемо шукати іншу компанію з захищеними каналами зв'язку", – сказав прес-секретар.
Поліщук підкреслив, що українці в разі потреби можуть отримати оформлені в ДП документи через міграційну службу.
Нагадаємо, 6 квітня державне підприємство "Документ" повідомило про тимчасове призупинення роботи всіх своїх центрів "Паспортний сервіс", де здійснюється оформлення закордонних паспортів та ID-карток, але Державна міграційна служба продовжує видавати паспорти.
Державна міграційна служба України повідомляла, що така ситуація склалася в результаті "слідчих дій співробітників СБУ у одного з операторів зв'язку".
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