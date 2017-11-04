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У паспортному центрі "Документ" обіцяють з початку тижня відновити видачу паспортів

ДП "Документ" через проблеми, що виникли у телекомунікаційній компанії, що надає захищені канали зв'язку, буде змушений шукати іншого партнера
У Державному підприємстві "Документ" розраховують на відновлення роботи паспортних сервісів в Києві до кінця поточного – початку наступного тижня.
У паспортному центрі "Документ" обіцяють з початку тижня відновити видачу паспортів Фото: з вільних джерел

Про це 11 квітня сказав агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар ДП "Документ" Володимир Поліщук.

"Ми сподіваємося, що до кінця цього тижня чотири паспортних сервісу в Києві відновлять свою роботу. В крайньому випадку, це відбудеться до початку наступного тижня", – сказав він.

Поліщук додав, що підприємство на наступному тижні розраховує відновити роботу сервісів у всіх великих містах країни.

Також прес-секретар розповів, що ДП "Документ" через проблеми, що виникли у телекомунікаційній компанії, що надає захищені канали зв'язку, буде змушений шукати іншого партнера.

"Очевидно, будемо шукати іншу компанію з захищеними каналами зв'язку", – сказав прес-секретар.

Поліщук підкреслив, що українці в разі потреби можуть отримати оформлені в ДП документи через міграційну службу.

Нагадаємо, 6 квітня державне підприємство "Документ" повідомило про тимчасове призупинення роботи всіх своїх центрів "Паспортний сервіс", де здійснюється оформлення закордонних паспортів та ID-карток, але Державна міграційна служба продовжує видавати паспорти.

Державна міграційна служба України повідомляла, що така ситуація склалася в результаті "слідчих дій співробітників СБУ у одного з операторів зв'язку".

За інформацією прес-центру, головним слідчим управлінням Служби безпеки проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч.5 ст.191 ч.1 ст.328 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.
 
В його рамках встановлено, що в 2014-2015 роках спеціалізоване держпідприємство виконувало роботи щодо створення, побудови та налаштування захищеної телекомунікаційної мережі для ДМС.
 
За інформацією спецслужби, під час виконання контракту в результаті попередньої змови з окремими посадовими особами ДМС і Держслужби спеціального зв'язку частина грошей була привласнена.

 

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