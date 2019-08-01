CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрацівник школи напав та почав бити дітей другого класу на території початкової школи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Пекіні чоловік напав на школу, 20 поранених
Троє з дітей отримали серйозні травми
Фото: AFP
Зараз учнів лікують у місцевій лікарні. Троє з дітей отримали серйозні травми, але вони не становлять загрозу для життя, повідомляє Sixth Tone.
Поліція затримала чоловіка, мотиви його вчинку з'ясовують. Також адміністрація школи підтвердила, що нападник є їхнім співробітником. Поки поліція не повідомляє чи мав чоловік зброю та інші деталі нападу.
Всі постраждалі діти отримують лікування в стаціонарі.
Також, у місті Хулудао китайської провінції Ляонін автомобіль скоїв наїзд на групу дітей біля однієї з початкових шкіл.
Жінка напала з кухонним ножем на вихованців дитячого садка в місті Чунцин на південному заході Китаю.
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