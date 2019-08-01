Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Пекіні чоловік напав на школу, 20 поранених

Троє з дітей отримали серйозні травми
Працівник школи напав та почав бити дітей другого класу на території початкової школи.
У Пекіні чоловік напав на школу, 20 поранених Фото: AFP

Зараз учнів лікують у місцевій лікарні. Троє з дітей отримали серйозні травми, але вони не становлять загрозу для життя, повідомляє Sixth Tone.

Поліція затримала чоловіка, мотиви його вчинку з'ясовують. Також адміністрація школи підтвердила, що нападник є їхнім співробітником. Поки поліція не повідомляє чи мав чоловік зброю та інші деталі нападу.

Всі постраждалі діти отримують лікування в стаціонарі.

Також, у місті Хулудао китайської провінції Ляонін автомобіль скоїв наїзд на групу дітей біля однієї з початкових шкіл.

Жінка напала з кухонним ножем на вихованців дитячого садка в місті Чунцин на південному заході Китаю.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 01 2019 11:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.