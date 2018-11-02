У Пекіні чоловік з ножем напав на відвідувачів ТЦ, одна людина загинула, 12 поранено
35-річний чоловік вдень у неділю напав на відвідувачів супермаркету Joy City. Співробітники поліції китайської столиці, які прибули за викликом, оперативно затримали чоловіка. Зараз його допитують, - повідомляє Reuters.
За останніми даними, чоловік, який є уродженцем провінції Хенань, зізнався, що зробив це навмисно: у такий спосіб "він висловлював своє невдоволення".
Що спонукало чоловіка влаштувати розправу над відвідувачами торговельного центру, поки невідомо.
Зазначимо, що район Сидань розташовується в історичному центрі Пекіна. Там розміщено численні торговельні та розважальні центри, у вихідні там особливо багатолюдно.
Нагадаємо, на початку 2018 року китайські поліцейські, які працюють на залізничному вокзалі міста Чженчжоу в провінції Хенань, отримали "розумні" окуляри, що нагадують Google Glass. За допомогою вбудованої в пристрій технології розпізнавання осіб співробітники почали ловити злочинців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа