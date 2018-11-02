У Пекіні чоловік з ножем напав на відвідувачів ТЦ, одна людина загинула, 12 поранено

Чоловік зізнався, що зробив це навмисно: у такий спосіб "він висловлював своє невдоволення". Всім потерпілим надано необхідну медичну допомогу

Чоловік напав з ножем на відвідувачів одного із супермаркетів у районі Сидань у центрі китайської столиці. Унаслідок отриманих поранень одна жінка померла, ще 12 осіб госпіталізовано.

35-річний чоловік вдень у неділю напав на відвідувачів супермаркету Joy City. Співробітники поліції китайської столиці, які прибули за викликом, оперативно затримали чоловіка. Зараз його допитують, - повідомляє Reuters.

За останніми даними, чоловік, який є уродженцем провінції Хенань, зізнався, що зробив це навмисно: у такий спосіб "він висловлював своє невдоволення".

Що спонукало чоловіка влаштувати розправу над відвідувачами торговельного центру, поки невідомо.

Зазначимо, що район Сидань розташовується в історичному центрі Пекіна. Там розміщено численні торговельні та розважальні центри, у вихідні там особливо багатолюдно.

Нагадаємо, на початку 2018 року китайські поліцейські, які працюють на залізничному вокзалі міста Чженчжоу в провінції Хенань, отримали "розумні" окуляри, що нагадують Google Glass. За допомогою вбудованої в пристрій технології розпізнавання осіб співробітники почали ловити злочинців.

