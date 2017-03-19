CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПекін стане першим містом Китаю, в якому всі електростанції працюватимуть виключно на природному газі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Пекіні припинила роботу остання вугільна електростанція
Столиця Китаю відмовилася від електростанцій на вугіллі через смог
Фото: reuters.com
Влада Китаю заявила про припинення роботи останньої пекінської електростанції, яка працює на вугіллі, повідомляє українська служба BBC.
Рішення було прийняте після того, як місто вкотре оповив густий смог.
Відтепер генерацією електроенергії в місті займатимуться виключно електростанції, які працюють на природному газі. Таким чином Пекін стане першим китайським містом, усі електростанції якого працюватимуть на газі.
Нагадаємо, в січні стало відомо, що в Пекіні спеціальний загін поліції здійснюватиме нагляд за екологією в 16 районах міста.
Вперше влада Пекіна оголосила найвищий "червоний" рівень екологічної тривоги у зв'язку із загрозою сильного смогу з 8 по 10 грудня 2015 року.
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