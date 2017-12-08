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У Пекіні скасували понад 1200 авіарейсів через негоду

Влада столиці оголосила "жовтий" рівень небезпеки
У столиці Китаю, Пекіні, міжнародний аеропорт скасував 1256 рейсів через дощі з грозами, ще 481 рейс було затримано.
У Пекіні скасували понад 1200 авіарейсів через негоду Фото: AFP

Більшість відмін припадали на внутрішні рейси. Дощ з сильними поривами вітру обрушилася на Пекін ввечері 11 серпня.

Влада столиці оголосила "жовтий" рівень небезпеки і попередила про випадання до 70 мм опадів, що може призвести до зсувів і повеней, повідомляє Reuters.

Дощі з грозами почалися в Пекіні ще у п'ятницю ввечері. За даними метеорологів, за останні 12 годин у китайській столиці випало понад 20 міліметрів опадів.

Нагадаємо, що авіакомпанії British Airways, Easyjet та Ryanair попереджають своїх клієнтів про великі черги в аеропортах Європи, які утворилися у зв’язку із запровадженням Євросоюзом посилених правил контролю на кордонах.

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12 08 2017 14:57
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