CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Китаю, Пекіні, міжнародний аеропорт скасував 1256 рейсів через дощі з грозами, ще 481 рейс було затримано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Пекіні скасували понад 1200 авіарейсів через негоду
Влада столиці оголосила "жовтий" рівень небезпеки
Фото: AFP
Більшість відмін припадали на внутрішні рейси. Дощ з сильними поривами вітру обрушилася на Пекін ввечері 11 серпня.
Влада столиці оголосила "жовтий" рівень небезпеки і попередила про випадання до 70 мм опадів, що може призвести до зсувів і повеней, повідомляє Reuters.
Дощі з грозами почалися в Пекіні ще у п'ятницю ввечері. За даними метеорологів, за останні 12 годин у китайській столиці випало понад 20 міліметрів опадів.
Нагадаємо, що авіакомпанії British Airways, Easyjet та Ryanair попереджають своїх клієнтів про великі черги в аеропортах Європи, які утворилися у зв’язку із запровадженням Євросоюзом посилених правил контролю на кордонах.
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12 08 2017 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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