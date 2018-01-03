У Пентагоні готові до "диво-зброї", якою Путін погрожує усьому світу
Про це у ході прес-конференції заявила речниця Пентагону Дейна Вайт, інформує Голос Америки.
"Нас не здивувала заява Путіна і народ США повинен знати, що ми абсолютно готові", - відповіла речниця Міноборони США на запитання журналістки щодо заяв Путіна про наявність у Росії зброї, якій Америка, буцімто, нездатна протистояти.
При цьому речниця Міноборони США відкинула заяви Путіна про те, що система ПРО США та НАТО, яка наближається до кордонів Росії, спрямована проти цієї країни, але наголосила, що США впевнені у здатності захистити себе за будь-яких умов.
"У Росії прекрасно знають, що ПРО спрямоване не на них. Нам необхідно гарантувати наявність дієвого фактора ядерного стримування і ми впевнені, що ми готові захистити цю націю за будь-яких обставин", - відзначила Вайт.
Вона також наголосила, що військові США "давно стежать за Росією".
"Ці озброєння розробляють вже дуже давно. Наша політика у царині ядерних озброєнь все це враховує", - додала Вайт.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін під час звернення до Федеральних зборів заявив про нову стратегічну зброю - крилату ракету з ядерною установкою.
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