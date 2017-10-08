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У Пентагоні підготували план бомбардувань 20 об'єктів КНДР

Ключовим моментом в плані буде атака з бомбардувальників B-1B Lancer, які дислокуються на авіабазі Андерсен в Гуамі
Пентагон підготував план превентивного удару по приблизно 20 об'єктах Північної Кореї, він буде виконаний в разі наказу президента США Дональда Трампа.
У Пентагоні підготували план бомбардувань 20 об Фото: afp.com

Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох високопоставлених військових чиновників і двох старших офіцерів, які вийшли на пенсію.

Відзначається, що ключовим моментом в плані буде атака з бомбардувальників B-1B Lancer, які дислокуються на авіабазі Андерсен в Гуамі.

З травня "двійки" B-1B Lancer провели 11 практичних занять з відпрацювання аналогічної місії.

Як повідомляють джерела, місія передбачає, що неядерні бомбардувальники, оточені винищувачами, будуть підтримуватися супутниками, безпілотниками, літаками-дозаправниками і літаками-розвідниками.

В даний час в Гуамі розташовані шість бомбардувальників B-1B Lancer.

За словами декількох джерел, метою удару можуть стати близько двох десятків північнокорейських ракетних об'єктів, випробувальних полігонів і допоміжних об'єктів.

Телеканал повідомляє, що два чиновника США, відповідаючи на питання про план превентивного удару по КНДР, заявили, що такий варіант дійсно розглядається, але не є єдиним.

Раніше розвідка США повідомила, що Північна Корея успішно виготовила невелику ядерну боєголовку, яку можна встановити на міжконтинентальну балістичну ракету.

Після цього президент США Дональд Трамп пообіцяв, що подальші ядерні загрози США "зустрінуть вогнем, гнівом та відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив".

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10 08 2017 06:57
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