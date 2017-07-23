У Пентагоні визнають дипломатію не менш важливою за збройні сили

За словами генерала Данфорда, не існує жодного виклику перед збройними силами США, який міг би бути вирішений суто військовим шляхом

У Міністерстві оборони США закликають забезпечити належним чином фінансування Державного департаменту з метою продовження зовнішньої політики США, яка є основою і для дій Пентагону, і для економіки, і для інших сфер держави.

Про це заявив під час виступу на Форумі з питань безпеки в Аспені (штат Колорадо) голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джо Данфорд, повідомляє "Укрінформ".

"Насправді не існує жодного виклику перед американськими збройними силами, який міг би бути вирішений суто військовим шляхом. Вони можуть бути вирішені лише в рамках гарної зовнішньої політики", – цитує Пентагон слова генерала Данфорда.

У цьому зв'язку він навів приклад Афганістану й ситуації на Близькому Сході.

"Ми можемо мати найбільші збройні сили у світі, ... але якщо ми не маємо ясності щодо наших політичних цілей, якщо ми не забезпечимо належного фінансування Державного департаменту, якщо наша зовнішня політика та союзники не будуть сильними, ми ніколи не будемо успішними", – підкреслив генерал.

Він висловив переконання, що Міністерство оборони США працює на підтримку Державного департаменту.

"Існує причина, чому державний секретар є найголовнішим серед рівних (міністрів – ред.) у кабінеті, оскільки він є архітектором нашої зовнішньої політики, і саме це визначає наш успіх як нації", – зауважив Данфорд.

Нагадаємо, в Міноборони США наголошують, що Вашингтон повинен бути готовим до збройної конфронтації з Північною Кореєю.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс звинуватив президента Росії Володимира Путіна у тому, що він вчинив "злочин" поза російськими кордонами.