У передмісті Риму поліція захопила 8 вілл мафії, їх знесуть бульдозерами

Під час обшуку були знайдені наркотики

Римська міліція захопила вісім вілл, незаконно побудованих мафіозним кланом Касамоніка у південно-східному передмісті столиці, і їх збираються знести бульдозерами.

В операції брали участь близько 600 поліцейських, на місці були присутні мер Риму Вірджинія Раггі і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Відео, розміщене на Facebook-сторінці мера, показує, як поліція пробивається до однієї з вілл. Всередині можна побачити інтер'єр,з золотими статуетками тварин і фресками на стелі. Повідомляється, що під час обшуку були знайдені наркотики.