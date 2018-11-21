У передмісті Риму поліція захопила 8 вілл мафії, їх знесуть бульдозерами
В операції брали участь близько 600 поліцейських, на місці були присутні мер Риму Вірджинія Раггі і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Відео, розміщене на Facebook-сторінці мера, показує, як поліція пробивається до однієї з вілл. Всередині можна побачити інтер'єр,з золотими статуетками тварин і фресками на стелі. Повідомляється, що під час обшуку були знайдені наркотики.
Клан Касамоніка етнічне ромське коріння, і в червні деякі його члени критикували план Сальвіні щодо проведення перепису ромського населення Італії.
Раггі зазначила, що вілли, які знаходяться в районі Квадраро, порушували будівельні та ландшафтні закони Риму, а деякі "об'єднали цілі ділянки історичного Акведуку Феліче".
"Сьогодні історичний день для міста Рим і для римлян. Ми припиняємо роки незаконності і надсилаємо сильну заяву клану Касамоніки", - сказала вона.
Раггі є членом популістського "Руху 5 зірок", який керує Італією в коаліції з правою партією "Ліга", до якої належить Сальвіні.
Нагадаємо, поліція спільно з Європейським поліцейським агентством (Європол) затримала на Сицилії одного з членів угруповання "Коза Ностра", якого давно розшукували.
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