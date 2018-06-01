У передріздвяний день бойовики на Донбасі один раз порушили тишу, – штаб АТО
"Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.
З початку доби уздовж лінії розмежування зафіксовано один обстріл оборонних укріплень Збройних Сил України: після обіду бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях сил АТО біля Новолуганського.
"Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", – додали у прес-центрі штабу.
Нагадаємо, українська сторона передала на тимчасово окуповану територію тіла загиблих для поховання.
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