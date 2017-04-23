У перші 100 днів президентства Трамп став найбільш непопулярним лідером за 65 років

Рейтинг схвалення дій президента США Дональда Трампа в перші 100 днів на чолі Білого дому знаходиться на рівні 42%. Це рекордно низький показник за останні 65 років — з часів 34-го президента Дуайта Ейзенхауера.

Такі дані представлені в спільному опитуванні телеканалу ABC News і газети Washington Post, повідомляє Lenta.ru.

56% респондентів заявили, що Трамп в перші 100 днів свого президентства не виконав багатьох обіцянок.

Одночасно з ABC News і Washington Post свіє опитування провели також телеканал NBC і видання The Wall Street Journal. Згідно з їхніми даними, не схвалюють діяльність Трампа 54% американців.

Схвалили роботу президента США тільки 40% респондентів. При цьому 64% оцінили початок роботи Трампа-глави адміністрації як середній або поганий.

Обидва опитування були проведені в період з 17 по 20 квітня.

Нагадаємо, Дональд Трамп вступив на посаду президента США 20 січня. Тоді тисячі мешканців Нью Йорку приєдналися до мера міста Білла де Блазіо, режисера Майкла Мура, а також акторів Алека Болдвіна і Роберто де Ніро та інших знаменитостей у протесті проти новообраного президента США. У Вашингтоні колона протестувальників з руху "DisruptJ20" (зірвати 20 січня — ред.) влаштувала сутички з поліцією через інавгурацію Дональда Трампа. Під час сутичок протестуючі спалили лімузин.

Президент США одним із першим своїх указів на посаді глави держави встановив день своєї інавгурації, 20 січня, державним святом – Днем патріотизму.