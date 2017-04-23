Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У перші 100 днів президентства Трамп став найбільш непопулярним лідером за 65 років

Схвалили роботу президента США тільки 40% опитаних
Рейтинг схвалення дій президента США Дональда Трампа в перші 100 днів на чолі Білого дому знаходиться на рівні 42%. Це рекордно низький показник за останні 65 років — з часів 34-го президента Дуайта Ейзенхауера.
У перші 100 днів президентства Трамп став найбільш непопулярним лідером за 65 років Фото: ap.org

Такі дані представлені в спільному опитуванні телеканалу ABC News і газети Washington Post, повідомляє Lenta.ru.

56% респондентів заявили, що Трамп в перші 100 днів свого президентства не виконав багатьох обіцянок.

Одночасно з ABC News і Washington Post свіє опитування провели також телеканал NBC і видання The Wall Street Journal. Згідно з їхніми даними, не схвалюють діяльність Трампа 54% американців.

Схвалили роботу президента США тільки 40% респондентів. При цьому 64% оцінили початок роботи Трампа-глави адміністрації як середній або поганий.

Обидва опитування були проведені в період з 17 по 20 квітня.

Нагадаємо, Дональд Трамп вступив на посаду президента США 20 січня. Тоді тисячі мешканців Нью Йорку приєдналися до мера міста Білла де Блазіо, режисера Майкла Мура, а також акторів Алека Болдвіна і Роберто де Ніро та інших знаменитостей у протесті проти новообраного президента США. У Вашингтоні колона протестувальників з руху "DisruptJ20" (зірвати 20 січня — ред.) влаштувала сутички з поліцією через інавгурацію Дональда Трампа. Під час сутичок протестуючі спалили лімузин.

Президент США одним із першим своїх указів на посаді глави держави встановив день своєї інавгурації, 20 січня, державним святом – Днем патріотизму.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 04 2017 21:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.