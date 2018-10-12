У першому рейсі інтерсіті з Мукачева в Будапешт поїхали лишень десятеро пасажирів

Першим рейсом швидкісного потяга з Мукачева, що на Закарпатті, до угорської столиці Будапешта поїхало всього 10 пасажирів.

На рейсі курсуватиме поки лише один вагон, з часом кількість збільшать до трьох, пише "Укрінформ".

"Потяг сполученням Мукачево-Будапешт вперше стартував сьогодні (9 грудня, - Ред.) з Мукачева, о 12.30 за київським часом. Наразі за цим сполученням курсуватиме один вагон - це робота в тестовому режимі, поки сторони зможуть відслідкувати попит. Сьогодні першим рейсом потягу з Мукачева відправилося 10 пасажирів", - розповів Ярослав Афтанас, голова профспілкової організації Львівської залізниці.

З його слів, якщо за кілька тижнів стане зрозуміло, що попит на цей потяг є, і він стабільний, залізничники додадуть ще один, або два вагони.

"Угорські колеги-залізничники також схиляються до того, що з часом буде три вагони, а це близько 200 пасажирів щоденно", - каже Афтанас.

Нагадаємо, що в.о. глави "Укрзалізниці" Євген Кравцов повідомив, що рейс сполученням "Мукачево-Будапешт" стартує з 9 грудня цьогоріч.

У неділю поїзд, який отримав назву "Латориця", здійснив перший рейс.