У перший день нового року бойовики двічі прицільно обстріляли опорні пункти сил АТО
У перший день нового року на лінії зіткрення знову не спостерігалося повного припинення вогню, повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.
"Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості та застосовують заборонені зразки озброєння. Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО", – розповіли у штабі.
На Донецькому напрямку бойовики в новорічну ніч понад годину вели вогонь по позиціях Збройних Сил України з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів та стрілецької зброї.
На Приазов’ї НЗФ обстріляли з міномету калібру 120-мм і піхотного озброєння оборонні укріплення сил АТО в районі Павлополя.
"На інших ділянках нашої оборони порушень перемир’я не зафіксовано", – підсумували у штабі.
Нагадаємо, напередодні Нового року бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, внаслідок чого отримав поранення один український військовий.
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