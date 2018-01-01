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У перший день нового року бойовики двічі прицільно обстріляли опорні пункти сил АТО

На Донецькому напрямку бойовики понад годину вели вогонь по позиціях ЗСУ
За інформацією штабу АТО, від початку доби 1 січня незаконні збройні формування на Донбасі двічі відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових.
У перший день нового року бойовики двічі прицільно обстріляли опорні пункти сил АТО Фото: politeka.net

У перший день нового року на лінії зіткрення знову не спостерігалося повного припинення вогню, повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

"Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості та застосовують заборонені зразки озброєння. Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО", – розповіли у штабі.

На Донецькому напрямку бойовики в новорічну ніч понад годину вели вогонь по позиціях Збройних Сил України з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів та стрілецької зброї.

На Приазов’ї НЗФ обстріляли з міномету калібру 120-мм і піхотного озброєння оборонні укріплення сил АТО в районі Павлополя.

"На інших ділянках нашої оборони порушень перемир’я не зафіксовано", – підсумували у штабі.

Нагадаємо, напередодні Нового року бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, внаслідок чого отримав поранення один український військовий.

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01 01 2018 19:00
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