У перший день новорічної “тиші” окупанти двічі відкривали вогонь

Сьогодні окупанти 2 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

“Протягом поточної доби, станом на 18-у годину російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню”, - повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, не зафіксовано.

Позиції наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем в районі селища Залізне на Горлівському напрямку а також в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

У штабі повідомили, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

Додамо, що 28 грудня російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 2 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.