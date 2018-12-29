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У перший день новорічної “тиші” окупанти двічі відкривали вогонь

Втрат серед військовослужбовців - немає
Сьогодні окупанти 2 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
У перший день новорічної “тиші” окупанти двічі відкривали вогонь Фото: vpzhr.gp.gov.ua

“Протягом поточної доби, станом на 18-у годину російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню”, - повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, не зафіксовано.

Позиції наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем в районі селища Залізне на Горлівському напрямку а також в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. 

У штабі повідомили, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

Додамо, що 28 грудня російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 2 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

 

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29 12 2018 19:24
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