У перший день новорічної “тиші” окупанти двічі відкривали вогонь
“Протягом поточної доби, станом на 18-у годину російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню”, - повідомляє прес-центр ООС.
Зазначається, що випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, не зафіксовано.
Позиції наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем в районі селища Залізне на Горлівському напрямку а також в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.
Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
У штабі повідомили, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.
Додамо, що 28 грудня російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 2 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.
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